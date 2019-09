Moda e bellezza per la Nottata 2019 di Lanciano

Moda, bellezza e spettacolo nella Nottata di Lanciano, aspettando l’Apertura delle Feste di Settembre 2019, con i fuochi d’artificio alle 4 a cura di Morena Fireworks, incendiati da Pirotecnica Siciliano Pierluigi, Vitulazio (CE), a cui seguirà l’esibizione della Banda “Città di Lanciano" e l’accensione delle Luminarie a cura della ditta Paulicelli Gianfranco S.r.l.

Dopo il grande successo dei precedenti appuntamenti con la moda, il noto hair stylist Silvio Luciani organizza l’evento Sulle Ali del Sogno – Lanciano Mood night nella suggestiva location di piazza Plebiscito. Nel corso della serata, opportunamente declinati e scanditi nella scaletta dell’evento, si alterneranno momenti di spettacolo alle sfilate di moda che vedranno in passerella numerosi negozi cittadini del settore che presenteranno alcuni salienti anticipazioni delle Collezioni Autunno - Inverno 2019/20. La Moda verrà esibita in modo passionale, emozionale ed imprevedibile e sarà percorsa da un filo conduttore speciale che caratterizzerà in maniera netta le sfilate: il sogno.

Madrina dell’evento la conduttrice televisiva, attrice, modella, ballerina Alessia Ventura, la cui verve, professionalità e simpatia saranno un valore aggiunto all’intero show. Le collezioni, indossate da un cast di modelle professioniste, verranno impreziosite da alcuni performers che garantiranno alle sfilate un elevato tasso di spettacolarizzazione.Nello specifico la cantante lirica Lisa La Pietra, l’associazione Ginnastica Eterea di Adriana Taddeo, la scuola di Circo di Stefano Savio, la scuola di Desirèe Gaza, la palestra Planet, la Body Painter Martina Rapino e l’associazione Emeis.

La conduzione verrà affidata ad Enrico Giancristoforo, apprezzato giornalista e conduttore molto popolare che saprà guidare il pubblico tra le pieghe di uno spettacolo veramente ricco ed emozionante.Un’altra gradita partecipazione sarà quella di Christian Cappellone, comico ed imitatore di personaggi famosi, il quale garantirà momenti di divertimento e buon umore, attraverso gag comiche ed incursioni esilaranti, dando un tocco di imprevedibilità allo show.

Vera e propria special guest della serata sarà Giuseppe Fata, uno tra i nomi che hanno maggiormente contribuito a tenere alto il nome dell’Italia nel mondo, attraverso l’esaltazione del gusto e della bellezza. Fata viene considerato “il genio dell’arte sulla testa” dalla stampa e dalla prestigiosa Haute Couture di Parigi, dove è stato premiato per la sua arte e creatività. Fata ha lavorato con i più grandi della moda Italiana e Internazionale e le sue creazioni di Head Sculpture Designer saranno esibite a Sulle Ali del Sogno, dopo aver calcato le più prestigiose passerelle internazionali.

Nel momento dedicato alle straordinarie sculture di Fata, sfileranno i capi della stilista Sabrina Persechino, protagonista ad AltaRoma e ci sarà un tributo a Sergio Valente, maestro di Silvio Luciani e tra gli hair stylist più celebri al mondo.

A fine spettacolo, Dj Set in piazza “La Vendetta Dei Dj” con Cicchini, Iacobitti & Ginolá.