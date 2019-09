Un nuovo generatore di corrente a Maganasse grazie a Progetto Etiopia Onlus

Prosegue senza sosta l’impegno dell’associazione Progetto Etiopia Onlus - Lanciano a sostegno della popolazione etiope.

Nel pomeriggio di ieri è partito da Lanciano alla volta dell’Etiopia un generatore di corrente da 35 kw, acquistato grazie anche all’importante contributo della Caritas Diocesana Lanciano-Ortona, che servirà per fornire energia elettrica al punto di primo soccorso di Maganasse, un piccolo e poverissimo villaggio che si trova a circa 180 km a sud ovest di Addis-Abeba.

Per questi presidi sanitari di base poter contare sulla presenza di un generatore di corrente è essenziale, perché significa ovviare alle continue interruzioni di fornitura di energia elettrica che possono durare ore o anche giorni e compromettere i servizi di assistenza alla popolazione.

Le attività della Onlus proseguono anche su altri fronti e nelle prossime settimane, coerentemente con l’idea di non inviare semplicemente soldi, ma fornire strutture, una delegazione dell’associazione Progetto Etiopia Onlus - Lanciano si recherà in Etiopia per controllare lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione di una nuova ala della scuola nel villaggio di Maganasse ed effettuerà un sopralluogo nei territori della popolazione dei Gumuz, con l’obiettivo di dare il via alla realizzazione di un pozzo, con serbatoi e fontane per fornire acqua potabile e una nuova scuola.