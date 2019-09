Non si ferma al controllo ed entra nella zona pedonale, inseguimento in centro

Inseguimento in centro a sirene spiegate, attorno all'una di questa notte, tra un’auto dei carabinieri ed un furgone bianco guidato da un 17enne di origine rumena.

Il ragazzo, T.F.L., fuggito da casa, stanotte si è messo alla guida di un furgone bianco, risultato poi essere rubato e, alla vista dell'auto dei Carabinieri, non si è fermato, ha forzato il posto di blocco ed ha proseguito nella sua corsa.

I militari si sono così lanciati all’inseguimento. Il minorenne si è diretto verso i Viali delle Rose incurante della zona pedonale, scaraventando contro un albero la transenna del divieto di accesso alla zona di corso Trento e Trieste.

Poco dopo, però, nel quartiere Santa Rita, il ragazzo è stato raggiunto dai carabinieri che l’hanno costretto a fermarsi e, anche lì, ha reagito contro gli uomini che hanno riportato anche qualche lieve escoriazione. In seguito è stato portato in caserma. Minorenne e senza precedenti, come riferisce il capitano Vincenzo Orlando a Zonalocale, è stato denunciato a piede libero per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.