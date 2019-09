Il Dono, tutte le modifiche alla viabilità

Modifiche a viabilità e traffico in occasione della sfilata del Dono, domenica 8 settembre.

Divieto di sosta, con sanzione accessoria della rimozione forzata, dalle ore 7 alle ore 12 dell’8 settembre in viale Sant'Antonio nel tratto compreso tra la rotonda di via per Fossacesia e via Caduti di Nassirya, in via Caduti di Nassirya nel tratto compreso tra via del Sangro e viale delle Rose, in viale delle Rose, in via Dalmazia nel tratto compreso tra via Filzi e Corso Bandiera, in via Battisti nel tratto compreso tra via De Crecchio e piazza Dellarciprete, in piazza Dellarciprete, in via Gorizia, in via Veneto nel tratto compreso tra via Dalmazia e viale delle Rose, in via Duca degli Abruzzo, Larghetto del Mastrogiurato, in via Bocache, in corso Bandiera nel tratto compreso tra vico I° Bandiera e via Salita della Posta, in piazza Plebiscito;

Divieto di sosta, con sanzione accessoria della rimozione forzata dalle ore 8 alle ore 24 dell’8 settembre 2019 in piazza Garibaldi, nel tratto compreso tra il civico 56 e 70, ad eccezione degli esercenti ambulanti autorizzati alla vendita dal Servizio Attività Produttive.

Divieto di transito dalle ore 7 alle ore 12, ad eccezione dei partecipanti alla sfilata, in viale Sant'Antonio nel tratto compreso tra la rotonda di via per Fossacesia e via Caduti di Nassirya, in via Caduti di Nassirya, in viale delle Rose, in via Dalmazia nel tratto compreso tra via Filzi e Corso Bandiera, in via Gorizia, in via Veneto nel tratto compreso tra via Dalmazia e viale delle Rose, in via De Crecchio nel tratto compreso tra Corso Bandiera e Corso Trento e Trieste, in via Battisti nel tratto compreso tra Corso Bandiera e Corso Trento e Trieste, in via Battisti nel tratto compreso tra via De Crecchio e piazza Dellarciprete, in piazza Dellarciprete, in Corso Bandiera nel tratto compreso tra vico I° Bandiera e via Salita della Posta, in via Salita della Posta nel tratto compreso tra via Veneto e Corso Trento e Trieste, in Corso Trento e Trieste nel tratto compreso tra via Salita della Posta e piazza Plebiscito, in piazza Plebiscito, in via Tesauri, in via Sotto la Torre, in via dei Frentani nel tratto compreso tra Largo Tappia e piazza Plebiscito, in Corso Roma nel tratto compreso tra Largo dei Tribunali e piazza Plebiscito;

Divieto di transito dalle ore 14 alle ore 24 dell’8 settembre 2019 in piazza Garibaldi, dal civico 20 all’intersezione con via Corsea, ad eccezione degli esercenti ambulanti autorizzati alla vendita dal Servizio Attività Produttive. Divieto di sosta, con la sanzione accessoria della rimozione forzata, dalle ore 10 alle ore 14 dell’8 settembre 2019 nell’intera piazza Garibaldi.

I presidi rigidi a tutela della pubblica sicurezza, come stabilito nel corso del tavolo tecnico che si è tenuto il 25 luglio nel Commissariato di Polizia di Lanciano, verranno posizionati in modo sfalsato nei punti delle strade di accesso alle zone interessate alle ore 7 dell’8 settembre, per poi essere rimossi immediatamente al termine della manifestazione.