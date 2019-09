Feste di Settembre, oggi aprono le prime giostre

È prevista per oggi la commissione tecnica che “accenderà” ufficialmente le giostre del settembre lancianese. I due luna park, in piazza D’Amico e in piazzale Memmo, dovranno passare il controllo di amministrazione comunale, Asl, polizia municipale, vigili del fuoco e due tecnici esterni che valuteranno sicurezza, condizioni igienico sanitarie e impatto acustico per le circa 40 giostre pronte a far divertire grandi e piccini.

“Oggi abbiamo la commissione, - spiega a Zonalocale l’assessore al Commercio, Francesca Caporale - le giostre che avranno parere positivo potranno aprire da subito. Se ce ne sarà qualcuna non ancora completamente montata, ci sarà una seconda commissione venerdì, anche per chi dovesse arrivare da fuori regione”.

Intanto, da lunedì 2 settembre, come di consueto, il terminal bus è stato spostato da piazzale Memmo a piazzale Allegrino [LEGGI QUI].