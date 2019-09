Commissione tecnica, 29 giostre possono già aprire

Sono 29 su 53 le giostre che hanno già superato i controlli dell commissione tecnica che si è riunita questa mattina, negli uffici comunali, per poi spostarsi dove ci sono i luna park.

“Dopo aver esaminato la relazione dell’ingegner Antonio Tenaglia - spiega a Zonalocale l'assessore al Commercio, Francesca Caporale - ci siamo spostati prima su piazzale D'Amico e poi sul Memmo e l’architetto dei vigili del fuoco ha chiesto anche la collaborazione di una squadra di Lanciano per controllare più rapidamente tutte le giostre”.

Tutto è stato trovato in ordine. Per piazza D'Amico, dove sono state esaminate praticamente tutte le giostre, la riserva idrica sarà l'idrante di Palazzo degli Studi. In piazzale Memmo verranno invece posti due serbatoi.

Il controllo della commissione composta da amministrazione comunale, Asl, polizia municipale, vigili del fuoco e tecnici proseguirà domani per le giostre non ancora prese in esame o non ancora completamente montate. “Oggi pomeriggio - conclude la Caporale - gli uffici rilasceranno le licenze a chi ha superato i controlli, così da poter già aprire in serata”.