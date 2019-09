Si rompe una conduttura: rubinetti a secco in 22 comuni fino a stasera

Il mese di settembre inizia con una nuova rottura di una delle condutture della Sasi e ben 22 comuni a secco dalle 8.30 di stamattina. La rottura si è verificata sulla condotta principale in località "Fonte Paduli" di Sant’Eusanio del Sangro. La Sasi ha comunicato che il disservizio continuerà fino alle ore serali della giornata odierna. Un fiume d'acqua si è riversato tra i campi.

I comuni interessati sono:

Ari, Arielli, Canosa Sannita, Casoli (Località Fiorentini, Pianibbie, Colle Barone, Guarenna e Verratti), Castel Frentano, Crecchio, Fossacesia, Frisa, Giuliano Teatino, Lanciano*, Mozzagrogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro, Sant’Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Tollo, Treglio, Vacri, Villamagna.

* Le zone interessate di Lanciano:

Iconicella, Villa Stanazzo, Colle Pizzuto, Villa Andreoli, Re di Coppe, Serre, Camicie, Torre Marino, Madonna del Carmine, Nasuti, Spaccarelli, Sant’Amato, Costa di Chieti, Marcianese, Gaeta, Follani, Villa Elce, Villa Pasquini, Fontanelle, Villa Martelli, Sant’Onofrio, Rizzacorno, Colle Campitelli, Viale Cappuccini e traverse fino a San Pietro dalla rotonda di Marcianese, Via Decorati Valor Militare, Via Brigata Maiella, Via Barrella, Via G. Rosato e traverse, Via Tinari e traverse, Via Don Minzoni, C.da Gaeta, Via Borsellino e Via Silone.