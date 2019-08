Per Sant’Egidio sospesa la ZTL nel quartiere Lancianovecchia

Il Settore Programmazione Urbanistica del Comune di Lanciano, in occasione della festa di Sant'Egidio e della tradizionale Fiera del Giocattolo che si terrà domani sabato 31 agosto, ha disposto la sospensione della ZTL del quartiere Lancianovecchia dalle ore 13 del 31 agosto alle ore 9 del 1° settembre (ordinanza 329 del 28 agosto).

Ci saranno inoltre il divieto di sosta, con sanzione accessoria della rimozione forzata, dalle ore 9 del 31 agosto alle ore 2 del 1° settembre in via degli Abruzzi (ad eccezione degli esercenti ambulanti autorizzati alla vendita dal Servizio Attività Produttive), via Dalmazia nel tratto compreso tra via F. Filzi a viale delle Rimembranze, viale delle Rose, via Romagnoli nel tratto compreso tra via F. Filzi e via C. Battisti, via Battisti (ad eccezione degli esercenti ambulanti autorizzati alla vendita dal Servizio Attività Produttive), piazza Dellarciprete, via Tesauri, via dei Frentani nel tratto compreso tra largo Tappia e piazza Plebiscito, corso Roma all’intersezione tra via Feramosca e via dei Tribunali, piazza Plebiscito.

Divieti di sosta, con sanzione accessoria della rimozione forzata, dalle ore 13 del 31 agosto alle ore 2 del 1° settembre in corso Bandiera, via vico I° Bandiera, vico V° Bandiera, via Bocache, larghetto del Mastrogiurato, via Gorizia, via Vittorio Veneto, via Piave nel tratto compreso tra viale delle Rimembranze e via Veneto, via Isonzo nel tratto compreso tra viale delle Rimembranze e via Veneto, via Montegrappa nel tratto compreso tra piazza Unità d’Italia e via Veneto, via Zara nel tratto compreso tra piazza Unità d’Italia e via Veneto, via Renzetti nel tratto compreso tra viale delle Rimembranze a via Bocache, via Luigi de Crecchio nel tratto compreso tra viale delle Rimembranze e corso Trento e Trieste.

Divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata, dalle ore 14 del 31 agosto alle ore 2 del 1° settembre, ad eccezione degli esercenti ambulanti autorizzati alla vendita dal Servizio Attività Produttive, in piazza Garibaldi nel tratto compreso dal civico n. 56 al civico n. 70 e nel tratto compreso dal civico n. 13 al civico n. 11.

Divieto di transito dalle ore 9 del 31 agosto alle ore 2 del 1° settembre in via degli Abruzzi (ad eccezione degli esercenti ambulanti autorizzati alla vendita dal Servizio Attività Produttive), via Dalmazia nel tratto compreso tra via F. Filzi a viale delle Rimembranze, viale delle Rose, via Romagnoli nel tratto compreso tra via F. Filzi e via C. Battisti, via Battisti (ad eccezione degli esercenti ambulanti autorizzati alla vendita dal Servizio Attività Produttive), piazza Dellarciprete, via Tesauri, via dei Frentani nel tratto compreso tra largo Tappia e piazza Plebiscito, corso Roma all’intersezione tra via Feramosca e via dei Tribunali, piazza Plebiscito.

Divieto di transito dalle ore 13 del 31 agosto alle ore 2 del 1° settembre in corso Bandiera, via Bocache, larghetto del Mastrogiurato, via Gorizia, via Vittorio Veneto, via Piave nel tratto compreso tra viale delle Rimembranze e via Veneto, via Isonzo nel tratto compreso tra viale delle Rimembranze e via Veneto, via Montegrappa nel tratto compreso tra piazza Unità d’Italia e via Veneto, via Zara nel tratto compreso tra piazza Unità d’Italia e via Veneto, via Renzetti nel tratto compreso tra viale delle Rimembranze a via Bocache, via Luigi de Crecchio nel tratto compreso tra viale delle Rimembranze e corso Trento e Trieste, piazza Garibaldi nel tratto compreso tra il numero civico 20 e via Corsea.