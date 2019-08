Feste di Settembre, si sposta il Terminal Bus

Arrivano le Feste e, come di consueto di sposta il terminal bus da piazzale Memmo a piazza Allegrino.

Il Settore Programmazione Urbanistica del Comune di Lanciano, in occasione della 186sima edizione delle Feste di Settembre 2019, ha disposto i seguenti provvedimenti in ordine alla regolamentazione dei parcheggi degli autobus di linea e turistici, che come di consueto saranno trasferiti da piazza D'Amico e piazza Memmo (terminal bus) a piazza Allegrino (parcheggio antistante il Palazzetto dello Sport) per consentire l'allestimento delle giostre in centro. Gli autobus turistici potranno effettuare la sola fermata, per la discesa delle persone, in piazza D'Amico nell'area riservata ai bus, per poi stazionare in piazza Allegrino. Durante le giornate del 13,14,15 e 16 settembre 2019, dalle ore 16 in poi, i capolinea dei bus urbani saranno individuati in via Mario Bianco (davanti la filiale della BCC Sangro Teatina) e in via De Crecchio (davanti la filiale BPER).

Inoltre divieto di sosta, con la sanzione accessoria della rimozione, dalle ore 02 del 2 settembre 2019 alle ore 24 del 18 settembre 2019, nelle seguenti aree: terminal bus piazza F. Paolo Memmo, per intero, compresa l’area di parcheggio esistente nell’area adiacente l’intersezione con via dei Tribunali (cereria “De Rosa”); strada d’ingresso a piazza Memmo per chi proviene da via del Torrione; via Sargiacomo.

Divieto di sosta, con la sanzione accessoria della rimozione, dalle ore 02 del 2 settembre 2019 alle ore 24 del 19 settembre 2019 in piazza Errico D’Amico, in tutta l’area corrispondente a quella dei parcheggi a pagamento.

Divieto di transito, ad eccezione dei mezzi necessari per l’allestimento delle giostre, dalle ore 02 del 2 settembre 2019 alle 24 del 19 settembre 2019 nelle seguenti aree: terminal bus piazza F. Paolo Memmo; strada d’ingresso a piazza Memmo per chi proviene da via del Torrione; via Sargiacomo. Divieto di transito per i giorni 8, 13, 14, 15 e 16 settembre 2019 dalle ore 16 alle ore 24 in via del Torrione.

Divieto di transito dalle ore 07:40 alle ore 08:30 e dalle ore 13:00 alle ore 13:55, per tutti i mezzi ad eccezione degli autobus urbani, extraurbani e turistici e dei residenti nelle zone interessate dall’interdizione, dal 10 al 14 settembre 2019 e dal 16 al 18 settembre 2019, in via Decorati al Valor Militare. Divieto di sosta, con la sanzione accessoria della rimozione, ad eccezione degli autobus urbani, extraurbani e turistici, dalle ore 02 del 2 settembre 2019 alle ore 24 del 18 settembre 2019, nell'intera piazza Allegrino escluso il tratto di strada adiacente via Decorati al Valor Militare (di fronte il Bar/Tabacchi – Panificio).