Spettacolo di rapaci in volo, il falco sale sul balcone e non vuole scendere

Disavventura ieri sera per uno dei falchi protagonisti dello spettacolo della Fenice Falconeria, in piazza Plebiscito.

Durante uno dei voli previsti nella manifestazione, il falco Sirio ha deciso bene di fare uno spuntino inaspettato e poi, di appollaiarsi su uno dei balconi più alti della piazza, senza dare alcun accenno di voler scendere.

Una volta terminato lo spettacolo, attorno alle 20, sono così intervenuti i Vigili del Fuoco di Lanciano ma senza portare a casa il risultato. E così, dopo alcuni tentativi andati a vuoto, in piazza Plebiscito sono stati costretti ad accorrere anche i Vigili del Fuoco di Chieti che, grazie ad una scala ancora più alta, sono riusciti ad accompagnare il falconiere sul balcone a riprendere il suo Sirio.

Tutto è bene quel finisce bene, si dice di solito in questi casi e l’accaduto, che non ha causato danni a cose o persone ovviamente, dimostra come questi rapaci, seppur in condizioni di totale sicurezza, siano abituati a vivere liberi, senza troppe umane costrizioni.