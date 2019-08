Durante le feste, stop alla vendita di bevande in vetro

Divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro da sabato 31 agosto a martedì 17 settembre. A firmare l’ordinanza è stato il vice sindaco Giacinto Verna, in vista del periodo di festa a Lanciano.

L'ordinanza è stata emessa a tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano per contrastare l'incivile condotta dell'abbandono dei contenitori in vetro.

L'ordinanza, il cui testo integrale è consultabile all'indirizzo www.bit.ly/ordinanza325 , è rivolta ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche, compresi gli ambulanti itineranti, ai titolari delle attività artigianali con vendita di prodotti alimentari di produzione propria, ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, che esercitano sul territorio comunale.