Il Borgo si aggiudica la Tenzone dei Quartieri 2019

Anche quest’anno la pioggia non ha risparmiato la Tenzone dei Quartieri del Mastrogiurato, ma il numeroso pubblico in piazza Plebiscito non si è lasciato intimorire ed è rimasto ad applaudire gli atleti che si cono cimentati nei tradizionali giochi medievali.

A vincere la competizione, quest’anno, è stato il quartiere Borgo con 22 punti, seguito da Civitanova a 20, Sacca 14 e all’ultimo posto Lancianovecchia con soli 13 punti. Sarà il quartiere Borgo, quindi, ad aprire il solenne corteo di domenica 1 settembre e ad accogliere, tra le sue fila, il Mastrogiurato 2019, Lanfranco Tenaglia.

Questi gli atleti che hanno partecipato alla Tenzone 2019.

Borgo: Romeo Lancia, Emanuele Costantini, Michele Caporrella, Fausto Di Battista, Emidio Di Martino, Carlo Iannamico, Gennaro Colacioppo, Valentino Marra, Cristana Di Clemente, Chiara Verì e Iolanda Giammichele.

Civitanova: Fabio Spoltore, Jessica Bianco, Camilla Morgione, Emanuela D’Amelio, Leo Di Meno Di Bucchianico, Aimone Paolucci, Francesco Colacioppo, Andrea D’Agostino, Nicola De Luca, Giacomo Travaglini e Paolo Toscano.

Sacca: Kito Nero, Antonio Pasquini, Nicola Lanci, Tiberio Calcan, Flavio Nasuti, Antonio Buccino, Nico Fantini, Davide Giuliano, Vanna D’Erario, Maico Mascioli, Bibiana Morgione e Domenico Paone.

Lancianovecchia: Giusy Andreolo, Dafne Antonini, Angela Cianfrone, Marcello Antonini, Giulioso Abbonizio, Alessio Balzari, Alessandro Benintendi, Andrea Cianfrone, Marco Di Carlo, Alessandro Di Loreto, Massimo Di Giulio e Andrea Scatozza.