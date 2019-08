Nuovi acquisti per l’Unibasket Lanciano

Dopo aver confermato l’ossatura della squadra dello scorso anno, con i rinnovi di capitan Martelli, Cukinas, Ranitovic, D’Eustachio e Agostinone e aver inserito quattro volti nuovi (L. D’Eustachio, Nikoci, Martino e Maralossou) l’Unibasket Lanciano ha deciso di allargare il numero degli atleti a disposizione di coach Corà, aggiungendo alla rosa alcuni ragazzi di prospettiva che in base alle esigenze e alle valutazione dello staff tecnico, potranno durante la stagione, dividersi tra C Gold e la Under 18 d’Eccellenza a cui il Lanciano è stato ufficialmente ammesso a partecipare.

Dato interessante, che rimarca ancor di più la volontà della società di legarsi al territorio, è che moltissimi di questi ragazzi provengono da realtà cestistiche frentane come la We’re Ortona, la Pallacanestro Lanciano, l’Azzurra Basket Lanciano e l’ ASD Atessa Basket.

Questi i profili dei giovani cestisti scelti dalla società:

- Albi Daja albanese di origine, classe 2001 risiede ad Orsogna e gioca come point guard. Già di proprietà della We're Basket Ortona lo scorso anno ha militato in D.N.G. tra le fila dell'Amatori Pescara.

- Ivan D'Ottavio classe 2001, di Ortona alto 194 cm, gioca come power forward ed anche lui come Daja, lo scorso anno ha maturato esperienza in D.N.G. con la casacca biancorossa dell’Amatori Pescara.

- Lorenzo "Lollo" Andreoli classe 2003, play maker proveniente dall'Azzurra Basket Lanciano. Grande promessa del club del presidente Grappasonno. Il ragazzo verrà aggregato al gruppo con la formula del doppio tesseramento che gli permetterà di giocare in C Gold, Under 18 d’Eccellenza e Serie D.

- Christian Corte classe 2003, small forward di ruolo, proviene dal vivaio della Pallacanestro Lanciano e nello scorso campionato ha giocato nell'Under 16 Unibasket.

- Francesco De Minicis classe 2004, forward, anche lui si è formato presso il vivaio della Pallacanestro Lanciano e la scorsa stagione ha giocato nell'Under 16 Unibasket,

- Andrea Totaro classe 2003 playmaker di 185 cm, è il primo giocatore proveniente dal settore minibasket dalla Asd Atessa Basket, società che la scorsa estate ha sposato, insieme ad altre realtà del territorio, l’innovativo progetto sportivo dell’Unibasket.

Verranno infine aggregati al gruppo che preparerà la prossima stagione altri due interessanti prospetti lancianesi d.o.c. di proprietà dell’Azzurra Basket:

- Stefano Di Bernardo lancianese, classe 1997 è un power forward di 196 cm e proviene dall'Azzurra Basket Lanciano con cui già lo scorso anno ha giocato in serie D, categoria che lo vedrà senz’altro protagonista il prossimo anno.

- Jacopo Massimini lancianese, classe 2001, 190 cm gioca come small forward, e proviene dall'Azzurra Basket Lanciano con cui si è già testato nel Campionato di Serie D. In seguito alla Maturità da poco conseguita il ragazzo sta valutando nella maniera più giusta come e se proseguire la sua carriera nel basket o dedicarsi esclusivamente allo studio.

LA STAGIONE - Il Settore Giovanile della Federazione Italiana Pallacanestro Italbasket ha inoltre comunicato ufficialmente i gironi definitivi e la formula relativa alla I Fase del Campionato Under 18 d'Eccellenza, valevole per l'assegnazione del Trofeo "Giancarlo Primo" a.s. 2019/2020

L'Unibasket Lanciano è stato assegnato nel girone C che comprende:

- Rimini Crabs

- Aurora Jesi

- Titano San Marino

- Pall. Reggiana

- International Basket Imola

- Victoria Libertas Pall. Pesaro

- BSL San Lazzaro

- Virtus Bologna

- Vis 2008 Ferrara

- Pescara Basket

- Roseto Sharks

- CAB Stamura Ancona

- Fortitudo Bologna 103

L'Unibasket si recherà quindi ben nove volte in Emilia Romagna, di cui due a Bologna (Virtus e Fortitudo) più San Lazzaro, Reggio Emilia, Ferrara, Imola, San Marino e Rimini. Tre volte nelle Marche con le sfide a Pesaro, Ancona e Jesi, mentre due saranno i "derby abruzzesi" per il Lanciano che affronterà le conterranee Pescara Basket e Roseto Sharks,. Il campionato che è composto da 14 squadre avrà inizio il 30 settembre e terminerà il 4 maggio.