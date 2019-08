Via Bergamo, venerdì 9 agosto l’apertura ufficiale

Sarà inaugurato venerdì 9 agosto, il nuovo tratto di strada tra via Bergamo e la zona artigianale di Villa Martelli, dove sono stati ultimati i lavori finanziati con 410mila euro, 350mila euro di fondi regionali e 60mila euro fondi comunali.

Il settore Programmazione Urbanistica del Comune di Lanciano ha emanato un'ordinanza, pubblicata questa mattina in albo pretorio, con cui si istituiscono, a partire da venerdì 9 agosto, il divieto di transito nella bretella di collegamento tra via per Treglio e via Bergamo in corrispondenza del civico 45 di via per Treglio e il doppio senso di marcia nel tratto di via Bergamo e zona artigianale Villa Martelli immediatamente prima e dopo la bretella di collegamento. Nel tratto della bretella tra via Bergamo e via per Treglio sarà autorizzato il transito dei soli aventi titolo all'utilizzo dell'immobile al civico 45.

Venerdì 9 agosto alle ore 9.30 si terrà una breve cerimonia di inaugurazione per presentare la nuova viabilità della strada di collegamento tra via Bergamo e la zona artigianale.