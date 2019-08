Tre concerti per la chiusura dell’Estate Musicale Frentana 2019

Ben tre appuntamenti per il finale di stagione dell’Estate Musicale Frentana, in un weekend dedicato alla grande musica.

Si parte venerdì 9 agosto, alle ore 21.30, nell’auditorium Diocleziano, con il concerto di docenti, tutor ed allievi. I faculties concerts sono un importante strumento di valutazione per i giovani musicisti, ai quali viene offerta una concreta opportunità di potersi misurare e confrontarsi con i loro insegnanti, approfondendo la conoscenza di composizioni che fanno parte delle pagine artistiche più importanti nell’ambito della musica classica e da camera, facendo in modo di arricchire e accrescere il proprio bagaglio culturale strumentale e di apprendimento delle metodiche e delle tecniche di esecuzione concertistica. Musiche di Bach, Haydn, Vivaldi.

Sabato 10 agosto, invece, alle ore 21.30, l’Orchestra Sinfonica Internazionale Giovanile, diretta dal M° Stefano Pagliani, salirà sul palco della piazza d’Armi delle Torri Montanare, con i suoi 57 musicisti ed il solista Florin Paul, per il concerto finale della 48esima stagione dell’Estate Musicale Frentana dedicato a Mendelssohn e Beethoven, con l’Ouverture “Le Ebridi”, "La grotta di Fingal", il concerto in mi minore per violino e orchestra e la Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore, meglio conosciuta come “Eroica".

I biglietti saranno in vendita da un’ora prima del concerto nel botteghino delle Torri Montanare. In caso di avverse condizioni meteo, vendita biglietti e concerto si terranno presso il Teatro Fenaroli di Lanciano.

Il concerto sarà replicato in decentrata, domenica 11 agosto, a Fossacesia, ai piedi dell’Abbazia di San Giovanni in Venere, sempre alle ore 21.30.