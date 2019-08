Di Nola: "strade e segnaletica senza manutenzione"

“L'amministrazione comunale del sindaco Mario Pupillo è talmente concentrata su piste ciclabili, zone a traffico limitato, mobilità smart e green, da essersi completamente dimenticata della manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale sulle strade carrabili, quelle percorse ogni giorno da centinaia di automobili”.

Lo evidenzia il consigliere comunale di Libertà in Azione, Riccardo Di Nola, che dopo il grave incidente dell'altro giorno nei pressi del passaggio a livello di via del Mancino, in cui è rimasto gravemente ferito un pedone, pone l'accento sulle condizioni in cui versa la segnaletica su molte strade di Lanciano.

“Quasi sempre - continua - quando vengono rattoppate alla meno peggio con un po' d'asfalto, o quando viene posato il manto nuovo, la segnaletica a terra non viene minimamente contemplata. E su quelle strade dove invece all'epoca fu disegnata, oggi è praticamente scomparsa. Basta fare un giro in centro per rendersi conto che le strisce pedonali, ad esempio, sono ovunque invisibili".

Per Di Nola anche il mancato sfalcio dell'erba nei pressi degli incroci o sulle rotatorie rappresenta un grave rischio per la sicurezza di pedoni e automobilisti.

“Senza dubbio è indispensabile anche una maggiore attenzione da parte di tutti gli utenti della strada - prosegue il consigliere di minoranza - ma è arrivato il momento che il primo cittadino e la sua giunta affrontino in maniera seria e organica la questione sicurezza sulle strade della nostra città, che non può essere lasciata all'improvvisazione o agli slogan. A meno che Pupillo e alcuni esponenti della sua maggioranza, non abbiano deciso definitivamente che a Lanciano ci si possa muovere solo ed esclusivamente in bicicletta, anche se pure sulla pseudo ciclabile di via del Mare e via Panoramica, la segnaletica orizzontale sta velocemente sparendo”.