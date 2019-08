Addetti con pettorina gialla tra i palazzi di Lanciano? Al lavoro per la fibra

“Abbiamo ricevuto diverse richieste di chiarimento dai cittadini circa il motivo dei sopralluoghi effettuati da addetti in pettorina gialla nei pressi di condomini e androni dei palazzi anche attraverso foto effettuate con degli smartphone”. A dirlo è il sindaco Mario Pupillo, direttamente dalla sua bacheca Facebook.

Si tratta dei 10 addetti di Open Fiber che stanno svolgendo a Lanciano da circa un mese i sopralluoghi palazzo per palazzo per individuare la migliore soluzione per cablare l'edificio e portare la fibra ottica dentro le nostre case.

“Ovviamente le foto sono autorizzate e finalizzate esclusivamente per i lavori di cablaggio che partiranno successivamente. - spiega il sindaco - È un primo passaggio necessario alla progettazione della nuova rete di telecomunicazioni in modalità FTTH (Fiber-to-the-home, la fibra stesa fin dentro case e uffici) che coprirà l'intero territorio comunale”.

Gli addetti incaricati da Open Fiber, provvisti di pettorina con logo e tesserino di riconoscimento, potrebbero chiedere di accedere all’interno dei condomini per valutare le migliori soluzioni tecniche d'accesso della fibra nei palazzi. Gli stessi addetti potrebbero chiedere i recapiti degli amministratori di condominio, contatti utili allo snellimento delle autorizzazioni ai lavori di cablaggio.

“I tecnici - conclude Pupillo - non dovranno accedere all'interno delle abitazioni. Gli interventi saranno effettuati dalle 9 alle 17. Il censimento del territorio è condotto simultaneamente da più squadre e andrà avanti per tutto il periodo estivo”. Oltre alla pettorina gialla con la scritta Open Fiber molto visibile gli addetti sono tutti muniti di tesserino personale di riconoscimento e identificazione.