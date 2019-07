Incidente in via Dalmazia, investita una suora

Brutto incidente attorno alle 8.30 di questa mattina in via Dalmazia, all’incrocio con il passaggio a livello che porta in via del Mancino.

Una Range Rover Evoque di colore bianco, guidata da M.V., 40 anni, arrivava da via del Mancino e, svoltando a destra verso via Dalmazia, ha urtato una suora, 73 anni, che stava attraversando la strada, investendola.

Immediato l’arrivo sul posto delle ambulanze e della polizia municipale per i rilievi del caso.

La suora è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Pescara in eliambulanza.





Notizia in aggiornamento.