Al Polo Museale arriva La Notte dei Bimbi di Mezza Estate

Venerdì 26 luglio, a partire dalle 18, il Polo Museale Santo Spirito accoglierà l'edizione 2019 de La Notte dei Bimbi di Mezza Estate. L'evento, con ingresso gratuito, è organizzato in collaborazione con il Comitato di Lanciano della Croce Rossa Italiana e vedrà la partecipazione de "I piccoli musici”, di “Gigi il mago dei bambini”, de "Il mago delle bolle” e dell'associazione ludico-ricreativa “Hakuna Matata”.

"I bambini passeranno una bella serata di divertimento con le tante attività in programma: magia per bambini, musica e movimento, truccabimbi, percorsi di sicurezza stradale, educazione ambientale e alimentare - commenta l'assessore alla cultura Marusca Miscia -.

Il comitato di Lanciano della CRI svolgerà attività ludiche per avvicinare e sensibilizzare i bambini a temi importanti per la loro crescita: educazione stradale, ambientale ed alimentare saranno svolti con giochi a tema, che avvicineranno loro e i genitori a questi temi così importanti per la crescita dei cittadini più piccoli e quindi di tutta la comunità. E' prevista una piccola e sana merenda, con prodotti genuini, che richiamerà i sapori di una volta e che porrà l'attenzione ai temi dell'educazione alimentare sana ed equilibrata".