Bloccato mentre tenta di sfondare la vetrata di una parafarmacia, arrestato 31enne lancianese

Stava tentando di sfondare la porta della parafarmacia di via Cesare Battisti con un sasso, probabilmente con l'intenzione di introdursi all'interno e rubare, ma è stato bloccato dalla polizia. È finito così in manette C.M.R., 31enne lancianese, colto in flagrante dagli agenti della volante del commissariato frentano.

Erano le 2 della scorsa notte quando l'equipaggio della volante, "nel corso di un servizio di prevenzione e repressione reati in genere sul territorio frentano" era impegnato in un posto di controllo in via Dalmazia quando ha sentito dei forti rumori provenire da corso Trento e Trieste. "Immediatamente - spiega una nota del Commissariato - un operatore correva a piedi verso il luogo, mentre l’altro poliziotto con la volante percorreva la strada parallela e, giunti all’incrocio con via C. Battisti, notavano un giovane che stava rompendo la porta vetrata della parafarmacia con un grosso sasso, con l’intento di accedervi. Lo stesso, sorpreso dal tempestivo arrivo della Polizia, buttava a terra il l’oggetto contundente".

Il 31enne è stato arrestato e portato in commissariato. Dovrà rispondere del reato di tentato furto aggravato.