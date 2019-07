Con l’auto nella scalinata di piazza Plebiscito, vigili del fuoco recuperano la vettura

Disavventura alquanto particolare per due giovani di Chieti a Lanciano. I due, a bordo di una Citroen C3, stavano percorrendo corso Roma quando, arrivati in piazza Plebiscito, si sono trovati davanti al cartello che segnala la zona a traffico limitato nel quartiere Lancianovecchia. Non conoscendo bene le strade del centro storico frentano, hanno imboccato rapidamente quella che a loro sembrava una via laterale e invece si è rivelata una ripida scalinata.

Fortunatamente il conducente è riuscito ad arrestare la marcia ma la sua auto è rimasta "intrappolata" sulle scale che conducono a piazza Garibaldi non potendo più tornare indietro e così si è trovato a costretto a chiamare aiuto per uscire dall'empasse.

In poco tempo si è radunato un gran numero di persone che hanno assistito all'intervento dei vigili del fuoco che, attraverso cuscini di sollevamento e un gancio da traino, sono riusciti a riportare in strada l'auto che però avrebbe subito diversi danni. Sul posto anche la volante della polizia.

Non è la prima volta che malcapitati automobilisti incappano in una disavventura simile finendo con la propria vettura sulle scale il cui accesso non è protetto e in alcun modo segnalato.