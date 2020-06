Aperte le iscrizioni per i nidi d’infanzia comunali

L'Assessorato alla Pubblica Istruzione ha pubblicato l'avviso relativo alle iscrizioni ai Nidi d'Infanzia comunali “Il Sorriso” e “L'Arcobaleno” del Comune di Lanciano per l'anno 2019-2020.

Il servizio è rivolto a bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, con la seguente disponibilità di posti: Il Sorriso (Marcianese) 40 posti, di cui 21 riservati alle nuove iscrizioni e 19 alle re-iscrizioni; L'Arcobaleno (quartiere Santa Rita) 40 posti, di cui 20 riservati alle nuove iscrizioni e 20 alle re-iscrizioni.

La domanda di ammissione va presentata entro lunedì 29 luglio 2019 o tramite mail pec all'indirizzo comune.lanciano.chieti@legalmail.it o all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e il martedì e giovedì anche dalle 16 alle 17.30. Il modulo per la domanda di ammissione è disponibile in formato cartaceo presso l'Urp e in formato digitale al link www.bit.ly/moduloiscrizioninidi2019.

L'ammissione avverrà secondo le graduatorie, una per ogni Nido, distinte per 3 fasce di età (3-12 mesi, 13-21 mesi e 22-36 mesi) e formulate secondo i criteri del Regolamento comunale degli Asili Nido. La retta mensile per la frequenza, invariata rispetto al passato, sarà determinate in base all'ISEE familiare e vanno da un minimo di 61,97 euro a un massimo di 361,52 euro, cui va aggiunta una quota giornaliera di 1,81 euro per ogni giorno di presenza del bambino.

I Nidi d'Infanzia saranno aperti dal 1° settembre al mese di luglio 2020, dalle ore 7.45 alle ore 16, con alcuni periodi di sospensione per le festività di Natale (2 settimane) e Pasqua (1 settimana). Lo sviluppo del progetto pedagogico verrà articolato in 42 settimane e avrà termine l'8 luglio 2020; per il restante periodo fino alla fine del mese di luglio i Nidi erogheranno il servizio in relazione alle richieste e alle esigenze delle famiglie. Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito istituzionale al link www.bit.ly/iscrizioni_asilonido2019 o possono essere richieste allo 0872707226 e via mail all'indirizzo brasile@lanciano.eu .

Tariffe invariate anche quest'anno per quello che riteniamo un servizio di importanza fondamentale per le famiglie. Come Amministrazione - dice l’assessore alla Pubblica istruzione, Giacinto Verna - continuiamo ad investire sui Nidi d'Infanzia, confermando l'impegno in sede di bilancio per un'offerta di qualità destinata a 80 piccoli nostri concittadini, grazie alle competenze delle nostre educatrici”.