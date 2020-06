Chiese aperte: giovedì 11 visita guidata al Purgatorio

Sono tre gli appuntamenti in programma per il prossimo weekend con Chiese Aperte, il progetto di accoglienza turistica promosso dall’Associazione “La Santa Casa” di Lanciano finalizzato ad accogliere i numerosi pellegrini che arrivano a Lanciano per visitare il Miracolo eucaristico, formare volontari per l’apertura delle chiese e quest’anno realizzare un sito internet per conoscere la città di Lanciano e la sua storia che sarà ospitato su BEWEB, il portale dedicato alla cultura della Chiesa Cattolica.

Si parte la sera di giovedì 11 luglio, alle ore 21, con la visita guidata all’interno della chiesa del Purgatorio, con l’ispettore archivistico onorario per l’Abruzzo, Domenico Maria Del Bello.

Venerdì 12 e sabato 13 luglio, alle ore 17, nella sala convegni del palazzo Arcivescovile (ingresso da via Finamore 32), il prof. Maurizio Quagliuolo, segretario Generale di HERITY International, parlerà sul tema “Principi di conservazione preventiva di contenitori e contenuti del patrimonio ecclesiastico”. Alla conferenza di venerdì seguirà sabato un laboratorio tecnico-pratico di due ore all’interno del Museo Diocesano di Lanciano.

L’iniziativa è resa possibile dall’accordo tra HERITY International e Santa Casa per sviluppare un ciclo di lezione sul tema della conservazione preventiva del patrimonio artistico, quella serie di buone prassi per contenere il degrado dei monumenti e delle opere d’arte evitando di dover intervenire con azioni complesse e costose.