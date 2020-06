Aperitivi letterari, musica ed enogastronomia nei Giovedì del Gusto

Al via giovedì 11 luglio la terza edizione di “A cena sotto le stelle nel centro storico di Lanciano” nell’ambito dei Giovedì del Gusto, organizzati dal Comune di Lanciano, per animare le serate estive del centro città. L’evento andrà avanti per quattro giovedì fino a chiudersi il 1 agosto prossimo.

Gli appuntamenti previsti sono articolati in tre momenti: “aperitivi letterari” alle 19.30 nel Foyer del teatro, cene nei ristoranti del centro storico alle 20.30 e concerti in Piazza Plebiscito dalle 22.30. Le quattro serate saranno caratterizzate da temi legati alla cultura abruzzese con un viaggio nella gastronomia della nostra regione, individuandone una chiave di lettura attraverso gli abruzzesi famosi nel mondo.

Ogni serata sarà legata ad uno specifico personaggio letterario regionale; i menù proposti saranno in linea con i personaggi scelti, che spazieranno di volta in volta da Gabriele D'Annunzio a John Fante, da Ovidio a Flaiano, cercando di evocarne attraverso un tema gastronomico la poetica e l’arte.

La novità dell’edizione 2019 è che le serate di degustazione saranno precedute alle 19.30 da un aperitivo letterario con reading di poesie o brani dell’autore o poeta prescelto presso il Foyer “Alfredo Cohen” del Teatro Fenaroli. Gli aperitivi sono realizzati in collaborazione con la cantina Eredi Legonziano. Il primo autore che si andrà a conoscere, il giorno 11 luglio, sarà Gabriele D’Annunzio; ospite d’eccezione sarà la scrittrice Maria Paola Sorge, autrice per la Casa Editrice Rocco Carabba del volume “A tavola con D’Annunzio”.

Tanto inchiostro è stato speso per parlare del rapporto di Gabriele D'Annunzio con il cibo. Da una parte, infatti, del Vate si narrano i digiuni prolungati e i gusti semplici, francescani; dall'altra il "feroce lupo della Majella", come lui stesso si definì nell'atto di mangiare, non disdegna cibi gustosi e appetitosi, rivelando l'esistenza di un d'Annunzio che non sa resistere anche ai piaceri della gola.

Quattro sono, dunque, gli itinerari principali da seguire per conoscere e lasciarsi catturare dalla relazione di D'Annunzio con il gusto: la dimensione sensuale ed erotica, nella quale il cibo diviene strumento di seduzione, di conquista e di piacere; la dimensione estetica, riscontrabile nella ricerca della raffinatezza e nella descrizione di tavole apparecchiate con fine e sfarzosa eleganza; la valenza simbolica che acquistano gli alimenti e le bevande nella sua scrittura, in particolare in relazione alle donne e agli approcci amorosi; infine, l'aspetto memoriale, evidenziato dal legame del poeta con i sapori mai dimenticati e sempre ricercati del suo Abruzzo.

Dalle 22.30, in piazza Plebiscito, primo degli appuntamenti con Concerti di Musica in Movimento - World Music Festival a cura dell’associazione Overtones con il concerto di Alexian Group.