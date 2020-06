Alberto D’Alessandro è il nuovo presidente del Rotary Club Lanciano

Passaggio del martelletto ieri, a Castel di Septe, per il Rotary Club di Lanciano che, come ogni anno, si è riunito ad inizio luglio per il tradizionale passaggio di consegne.

A Filippo Paolini, ieri è succeduto Alberto D’Alessandro che ha contestualmente presentato la nuova squadra che comporrà il suo direttivo. Insieme a D’Alessandro, il nuovo vicepresidente è Antonio Falconio, Fabio Lombardi è il nuovo segretario e Mario La Morgia il tesoriere.

Prefetto è Vincenzo Travaglini, past president Filippo Paolini, presidente incoming Marcello Rovetto. A concludere la compozione della squadra, i consiglieri Licia Caprara, Errico D’Amico, Alberto Paone e Marianna Cardillo.