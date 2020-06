Unibasket Lanciano, novità e conferme in vista della nuova stagione

Nuovi progetti, collaborazioni e conferme dei giocatori nella conferenza stampa dell’Unibasket Lanciano in vista del campionato di Serie C Gold.

E si è parlato non solo di sport, ma soprattutto di collaborazioni, condivisioni con il tessuto sociale e di nuovi programmi che vedranno l’Unibasket protagonista dalla prossima stagione. “Il primo anno di vita del sodalizio frentano ci ha visto protagonisti di un grande campionato, concluso ad un passo dal traguardo e reso possibile anche grazie alla vicinanza del pubblico frentano che in maniera sempre più calorosa ci ha fatto sentire il proprio sostegno. Il nostro - ha sottolineato il presidente Carlo Valentinetti - è un progetto che va oltre il semplice risultato sportivo ma intende coinvolgere anche il comprensorio e l’ambito sociale, con dei progetti interessanti rivolti all’associazionismo”.

Tra le novità l’apertura di una nuova sede in viale Cappuccini che vuole essere non solo punto di incontro, ma soprattutto riferimento per il settore giovanile che vuole essere ancora più numeroso dello scorso anno.

“Abbiamo iniziato da poco una stretta collaborazione con l’Anffas di Lanciano, - ha spiegato il dirigente responsabile e general manager Valerio Di Battista - mettendo a disposizione già dal mese di giugno e per tutto il mese di luglio, le nostre strutture e i nostri allenatori e consentendo a dieci ragazzi con varie disabilità di allenarsi sotto lo sguardo attento dei tecnici, per conoscere ed approfondire la pratica sportiva e la conoscenza della pallacanestro”. Il progetto si inserisce nella più ampia volontà della società di intraprendere una nuova avventura nel basket paralimpico o la nuova disciplina del baskin, sport dedicato a squadre formate da atleti normodotati e disabili.

Altra novità ancora in fase realizzativa con gli assessorati comunali di competenza, potrebbe riguardare l’inclusione nel mondo dello sport per i ragazzi con problemi psichici che avranno l’opportunità di vivere da vicino la realtà dell’Unibasket per sentirsi sempre più partecipi e coinvolti nella vita sociale.

Per quello che riguarda il settore giovanile, sempre Di Battista ha annunciato la ormai prossima fusione con la società Pallacanestro Lanciano del presidente Carlo Pasquini al termine un percorso condiviso già iniziato lo scorso anno. Si è in attesa della risposta da parte del consiglio federale ma sicuramente entro la fine di luglio verrà portato a compimento questo processo.

“Questa esperienza mi ha permesso di conoscere una nuova realtà ed un ambiente con una grande storia, entusiasmo e disponibilità. - ha sottolineato il coach Claudio Corà - Da parte mia ho sempre creduto nei grandi valori dello sport e a tal proposito abbiamo provato ad idealizzare e creare dei progetti per poter creare qualcosa d’importante per la città. Presenti anche quattro atleti serbi di proprietà del Lanciano, tra cui Nikola Munjic, Stanko Ilic e Dusan Ranitovic (già in rosa nella scorsa stagione) che hanno aderito con grande partecipazione ed entusiasmo a degli allenamenti tenuti ad Orsogna dallo stesso Corà e dal responsabile dell'academy, Milan Mandaric, spesso qui in Abruzzo per sviluppare delle lezioni di basket che possano essere di aiuto ai nostri ragazzi. Confermato come assistant coach di Corà anche il professor Antonio Borromeo, mentre per quanto riguarda il roster e la composizione della squadra per la prossima stagione è stata annunciata ufficialmente la conferma del pivot lituano Povilas Čukinas, importantissimo lo scorso anno sotto il punto di vista tecnico e professionale mentre il posto di secondo straniero da tesserare, dovrebbe essere occupato dalla riconferma di Dusan Ranitovic.

Come guida e capitano della squadra anche per il prossimo anno ci sarà l’ala piccola frentana Alex Martelli che ritroverà come compagno anche il playmaker rosetano Fabio D’Eustachio che ha conquistato subito la fiducia della società. Primo volto nuovo è quello di Luca D’Eustachio, fratello minore di Fabio che lo scorso anno ha contribuito alla promozione in Serie B dell’Amatori Pescara. Definiti anche due altri nuovi acquisti che saranno svelati nei prossimi giorni. Verranno inoltre aggregati alla prima squadra alcuni elementi del vivaio che faranno parte in pianta stabile di un team molto competitivo che cercherà di ben figurare nel prossimo campionato di Serie C Gold Nazionale.

Durante quest’anno da poco concluso, - ha commentato invece il sindaco Mario Pupillo - da parte dell’amministrazione, c’è stato un costruttivo processo di conoscenza e collaborazione con l’Unibasket, che ha mostrato di credere fermamente in un grande progetto di condivisione, favorito anche dai risultati importanti della squadra che ha permesso a noi politici di appassionarci al basket e al team cittadino”.