Scoppia la bombola del gas, idraulico ustionato

È stato ricoverato in prognosi riservata la notte scorsa al Caldarelli di Napoli un 33enne di Lanciano per ustioni in gran parte del corpo a seguito di scoppio della bombola di gas della saldatrice.

Nel tardo pomeriggio di ieri l'idraulico era intento a saldare un tubo di rame durante dei lavori in un’abitazione di Lanciano.

Improvvisamente uno scoppio e una fiammata che ha investito l’uomo. Soccorso dal suo datore di lavoro è stato trasportato al Renzetti di Lanciano dove i sanitari hanno poi disposto il trasferimento al centro grandi ustioni di Napoli. Sull'incidente di lavoro indaga la polizia.