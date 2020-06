Deiezioni canine, lotta dell’amministrazione al degrado

Lotta al degrado urbano da parte dell’Amministrazione comunale, soprattutto nei quartieri storici. Non passa inosservata l’inciviltà di alcuni padroni di cani che troppo spesso, soprattutto in strade poco trafficate come in via delle Ripe nel quartiere Civitanova, dimenticano di raccogliere le deiezioni dei propri amici animali rendendo le strade frentane un vero e proprio campo minato.

Per questo motivo si è reso necessario “ricordare” ai cittadini quanto prevede il regolamento comunale Tutela Animali.

“È fatto obbligo a chiunque conduca un cane in ambito urbano - si legge nei cartelli affissi proprio in via delle Ripe - di provvedere alla immediata raccolta delle deiezioni dell’animale e di essere muniti di strumenti idonei alla raccolta delle stesse, portandoli al seguito. I trasgressori - si conclude - saranno soggetti alla sanzione amministrativa da 75 a 450 euro”. Eppure, nei supermercati, i sacchetti appositi costano molto meno.