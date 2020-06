Lanciano celebra la Giornata del Rifugiato

Il Comune di Lanciano e l'Arcidiocesi di Lanciano-Ortona, in collaborazione con la Penny Wirton di Lanciano, organizzano un incontro pubblico giovedì 20 giugno alle ore 19, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2019 promossa dall'Agenzia Onu per i Rifugiati, l'UNHCR. L'incontro si terrà giovedì 20 alle ore 19 nei pressi dell'ingresso del Parco Villa delle Rose a Lanciano. Sono previsti interventi da parte di cittadini, musicisti, volontari, rappresentanti delle istituzioni civili e diocesane e diverse testimonianze da parte rifugiati accolti nel territorio frentano negli ultimi anni.

"Il 20 giugno si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato, appuntamento annuale voluto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di oltre 70 milioni di rifugiati, richiedenti asilo e sfollati nel mondo che sono costretti a fuggire da guerre e persecuzioni. Lanciano, storicamente città solidale ed accogliente, - affermano il sindaco Mario Pupillo e l’assessore alle Politiche Sociali, Dora Bendotti - intende celebrare questa Giornata con grande rispetto delle tante storie di dolore che riguardano bambini, anziani, donne, uomini in fuga da guerre e persecuzioni e con la certezza che la nostra Costituzione tra i suoi principi fondamentali assicura a queste persone il diritto ad essere accolte, rispettate, integrate nella nostra società”.

"Non si tratta solo di migranti: si tratta delle nostre paure, si tratta della carità, si tratta della nostra umanità, si tratta di non escludere nessuno, si tratta di mettere gli ultimi al primo posto, si tratta di tutta la persona, di tutte le persone, si tratta di costruire la città di Dio e dell'uomo". Queste espressioni scandiscono il messaggio di Papa Francesco per la 105ma Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2019, che la Chiesa celebrerà il prossimo 29 settembre. Il Papa ci invita ad uscire dalla "cultura dello scarto" che considera i migranti, i rifugiati, gli sfollati e le vittime della tratta come "causa dei problemi sociali", per rispondere a questa sfida "in quattro verbi: accogliere, proteggere, promuovere e integrare". Per questo la nostra chiesa Frentana partecipa alla celebrazione della Giornata Mondiale del Rifugiato che si terrà a Lanciano", conclude il vicario generale dell'Arcidiocesi Lanciano-Ortona don Roberto Geroldi.