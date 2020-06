Esche ratticide manomesse, Ecolan attacca: "atti di gravità inaudita"

Atti vandalici ai danni delle esche ratticide posizionate a Lanciano, Ortona, San Vito e Fossacesia.

A denunciarlo è la società Eco.Lan che avverte come i contenitori rispettino tutti i parametri di sicurezza per l'uomo e gli animali domestici ma che, se manomessi ed il contenuto disperso nell'ambiente, possono crearsi condizioni di pericolo per la salute umana ed animale da assunzioni accidentali.



“Sono atti di una gravità inaudita ed inaccettabile, - fa sapere Eco.Lan - e pertanto, per chiunque venisse colto nell’atto di distruggere, manomettere o rubare i contenitori delle esche ratticide, adiremo le competenti Autorità per il ripristino della legalità a tutela della salute pubblica e dei nostri interessi”.