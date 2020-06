I Lions d’Abruzzo e la musica di Fabrizio De Andrè insieme per i bambini meno fortunati

Undici Lions Clubs abruzzesi (Avezzano, Chieti -2-, Guardiagrele, Lanciano, L’Aquila, Ortona, Pescara, San Salvo, Sulmona e Vasto) hanno organizzato per domenica 16 giugno, alle ore 20.30, al Ciakcity di Lanciano, in via Bellisario, una serata tributo al grande cantautore Fabrizio De Andrè, con Antonello Persico, medico-musicista da anni impegnato in un importante progetto di musica e solidarietà.

La serata, patrocinata dalla Fondazione Fabrizio De Andrè Onlus, è finalizzata a raccogliere fondi in favore del service di Oncoematologia Pediatrica.

Nel corso della serata vi sarà anche il ricordo della socia del Lions Club di Lanciano Maria Rita Di Fabrizio, prematuramente scomparsa, che molto si è prodigata per sostenere questo service.