La Penisola dei Tesori fa tappa a Lanciano

La Penisola del Tesoro®, che da 20 edizioni accompagna alla scoperta dell’Italia e del suo patrimonio artistico, visitando gli angoli meno conosciuti della Penisola o proponendo gli aspetti più inconsueti del turismo classico, domenica 16 giugno fa tappa Lanciano.

Luoghi di grande fascino ricchi di tesori artistici, naturalistici, tradizioni culturali e artigianali (spesso aperti eccezionalmente per l'occasione). Oltre 180 mila i partecipanti e più di 200 luoghi d’eccellenza visitati: questi i numeri di successo che premiano l’iniziativa del Touring Club.

Il punto di riferimento per le visite guidate gratuite previste per tutta la giornata è il gazebo Tci in piazza Plebiscito, davanti alla cattedrale della Madonna del Ponte, dove verranno esposti anche prodotti enogastronomici abruzzesi da degustare e acquistare.

Il percorso guidato esplora i sotterranei della piazza con gli affreschi recuperati sotto il campanile di San Legonziano, il Miracolo Eucaristico e poi il Museo Diocesano per ammirare la croce di Nicola da Guardiagrele. Nel quartiere Civitanova i visitatori potranno godere la bellezza della facciata gotica di Santa Maria Maggiore, mentre la conclusione sarà nel quartiere più antico di Lanciano, Lancianovecchia, con il portale di Sant’Agostino, appena restaurato e le botteghe medievali di via dei Frentani. Visitabili senza prenotazione la Torre San Giovanni, Porta San Biagio, l’antico presepe ligneo nel convento di Sant’Antonio e le fontane medievali.

La partecipazione alla Penisola del Tesoro® è gratuita ma è necessaria la prenotazione. Per informazioni visitare il sito http://www.touringclub.it/penisoladeltesoro, per prenotazioni: chiamare il numero 02/8526.266 fino alle ore 17 di venerdì 14 giugno.

Per quanti non avranno prenotato, la partecipazione sarà possibile presentandosi domenica 16 giugno dopo le 9.30 al punto di ritrovo TCI in piazza Plebiscito.