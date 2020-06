Lanciano si prepara ad accogliere l’Holi Color Day

12 ore di musica, divertimento e colori no stop, 20 i dj e vocalist locali e una madrina d’eccezione. Questi i numeri della quinta edizione dell’ Holi Color Day , la prima a Lanciano, sabato 8 giugno, dalle 12 fino a mezzanotte, nell’area eventi esterna di Lancianofiera. 12 ore di musica, divertimento e colori no stop, 20 i dj e vocalist locali e una madrina d’eccezione. Questi i numeri della quinta edizione dell’, la prima a Lanciano, sabato 8 giugno, dalle 12 fino a mezzanotte, nell’area eventi esterna di Lancianofiera.

L'Holi è una festa religiosa durante la quale è usanza sporcarsi con polveri colorate per omaggiare un rito di origine indiana che simboleggia la rinascita e la reincarnazione. La Holi Fest, o Festa dei Colori, si è trasformata in un evento dove musica da discoteca e polveri colorate creano un clima festoso, molto amato dai giovani in cui i significati portati avanti sono la vittoria del bene sul male, l'arrivo della primavera, l'addio dell'inverno, l'incontro con gli altri, la voglia di giocare, ridere, dimenticare i dolori, perdonare e consolidare le relazioni .

Si parte quindi a mezzogiorno con tanta musica e, ogni mezz’ora, il lancio sul e con il pubblico delle polveri colorate , rigorosamente certificate e anallergiche, vere protagoniste della giornata. Insieme ai tanti dj e vocalist locali e provenienti dai locali più cool della Riviera romagnola , a fare selfie da postare su Instagram, ci sarà l’influencer Giulia De Lellis , madrina d’eccezione della manifestazione.

Non solo musica però per chi intenderà partecipare, ma anche gonfiabili per bambini e zona food e beverage per trascorrere un’intera giornata insieme. “Ringraziamo Lancianofiera ed in particolare il presidente Franco Ferrante - dice Raffaele Di Nunzio , detto Jair, presidente dell’associazione “Ridendo e Scherzando” organizzatrice dell’Holi Color Day - per la disponibilità nei nostri confronti. Siamo sicuri di replicare i numeri degli scorsi anni che ci hanno portato a sfiorare le 5mila presenze e sicuramente - prosegue - questo sabato 8 giugno sarà una grande giornata di festa per Lanciano”.