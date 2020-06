"Librido", quando la lettura diventa gioco e partecipazione

Sono stati circa 200 gli alunni delle scuole del territorio che ieri, al Palazzetto dello Sport di Lanciano, hanno partecipato all’edizione 2019 di “Librido”, progetto nato in collaborazione con il Comune di Lanciano per rendere l’approccio alla lettura più motivante attraverso il coinvolgimento attivo dei ragazzi.

I 200 lettori, provenienti dall’Anffas di Lanciano, dal liceo scientifico Galilei, delle scuole medie Mazzini, Umberto I, D’Annunzio, di San Vito e Rocca San Giovanni, Orsogna, Castel Frentano e Sant’Eusanio del Sangro, si sono cimentati in prove di agilità, interpretazione ed educazione fisica prendendo spunto da trama e personaggi dei libri scelti quest’anno: “Le lacrime dell’assassino” di Anne Laure Bondoux e “L’anno in cui imparai a raccontare storie” di Lauren Wolk.

Prove divertenti e coinvolgenti valutate dalla giuria d’eccezione composta dal musicista Luigi Friotto, dal fotografo Enzo Testa e dal dirigente scolastico Marcello Rosato, in un clima ludico, in cui la lettura diventa il pretesto per mettere in gioco se stessi, prendendo tempo da smartphone e social e tornando al piacere di sfogliare un buon libro.

I migliori si sono aggiudicati buoni in denaro da spendere nelle librerie di Lanciano ed al CiakCity di Rocca San Giovanni.