Europee, con il 35,71% dei voti a Lanciano la Lega è il primo partito

Anche a Lanciano le urne hanno dato ragione alla Lega che, a scrutinio terminato, si attesta ancora come il primo partito.

Su 15.307 votanti, il 48,62% degli aventi diritto (LEGGI QUI) infatti, il partito di Matteo Salvini, primo anche alle Regionali dello scorso febbraio, si attesta al 35,17% delle preferenze con 5242 voti. Segue il Movimento 5 Stelle con il 23,84% dei voti, pari a 3554 voti. Terzo gradino del podio al Pd con il 17,60% delle preferenze con 2624 voti.

Seguono Forza Italia con il 7,89% delle preferenze (1176 voti) e Fratelli d’Italia con il 4,75% (708 voti).

Non superano la soglia di sbarramento del 4% tutti gli altri partiti in corsa: Partito Animalista (0,66%), Europa Verde (2,13%), Europa (3,35%), Forza Nuova (0,27%), La Sinistra (2,01%), Partito Pirata (0,21%), Casapound (0,44%), Partito Comunista (1,03%), Popolari per l’Italia (0,20%), Il Popolo della Famiglia (0,46%).