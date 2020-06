Athletic Lanciano e Tollese in finale per giocarsi l’accesso in Promozione

Sarà Athletic Lanciano - Tollese la finale play off del girone B di Prima categoria per accedere in Promozione.

Ieri, i lancianesi hanno riacciuffato per i capelli una gara trascorsa in gran parte in svantaggio. Il Rapino, infatti, ha segnato al 10'pt con D'Urbano per poi difendere strenuamente il vantaggio. I neroverdi hanno cullato il sogno della finale fino al 4° minuto di recupero quando Cianci lo ha infranto pareggiando i conti e prolungando la gara ai supplementari.

Al termine dell'extra time, il punteggio resta inchiodato sull'1 a 1 mandando in finale i rossoneri di mister Danilo Fischio grazie al miglior piazzamento in classifica.

I lancianesi dovranno affrontare domenica prossima, tra le mura amiche, la Tollese che a sorpresa ha eliminato la favorita sulla carta Atessa Mario Tano. Il "Fonte Cicero" è stato espugnato grazie al 5 a 3 e ora, in finale, mister Pasquini e diversi giocatori tollesi ritroveranno la propria ex squadra in una sfida che si preannuncia accesa.