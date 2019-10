Donne e lavoro, arriva il weekend dedicato alla consulenza ad hoc

Si tinge di rosa il prossimo fine settimana. Sono infatti tante le iniziative che mettono al centro la donna, per sottolinearne il valore, per dare un concreto aiuto a chi è in difficoltà, per combattere violenze e pregiudizi, per offrire nuove opportunità.

Tra queste proposte c'è anche quella della DuringS.p.A., che partecipa a Filiale in Rosa. Si tratta di una iniziativa promossa da Assosomm (Associazione Italiana delle Agenzie per il lavoro) che si terrà sabato prossimo 24 novembre.

Sarà una mattinata davvero speciale, le filiali apriranno le loro porte, dalle 9 alle 13, esclusivamente per l’utenza femminile. Un modo concreto per evidenziare l'attenzione che la società vuole riservare alle donne.

“L'obiettivo è quello di contribuire alla collocazione professionale delle donne nel mercato del lavoro, approfittando di un’occasione ulteriore, in un'atmosfera più rilassata e tranquilla davanti a caffè e brioche. – spiega Giancarlo Presenza responsabile della filiale di Lanciano - Si potrà rivalutare il proprio curriculum, considerando le proprie competenze e facendo una riflessione su come potenziarle. Nel corso della mattinata saranno affrontati temi importanti come il collocarsi dopo un periodo di inattività, stendere un bilancio delle competenze, come compilare un curriculum efficace, come affrontare al meglio momenti delicati come la maternità o una malattia”.