L’Abruzzo 4 stagioni per la nuova edizione di Pipì con Vista

Circa 14 puntate, le più disparate attività, sorrisi, divertimento ed un solo grande protagonista: l’Abruzzo. Sono questi gli speciali ingredienti della nuova stagione con Valeria e Valentina di Pipì con Vista [LEGGI QUI] che partirà domani, mercoledì 21 novembre, alle ore 14, direttamente sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Pipì con Vista.

“Quest'anno il progetto si chiama ‘Abruzzo 4 stagioni’. - ci spiega Valeria - In sostanza abbiamo girato in lungo e largo la nostra regione per dimostrare che l'Abruzzo può diventare una destinazione turistica 365 giorni all’anno. Lo scopo? - sottolinea - Rendere l’Abruzzo un “continuativo turistico”, portando il turismo in regione nell’arco dell’anno intero”.

Nelle varie puntate, le due amiche di Pipì con Vista mostreranno come vivere l’Abruzzo ogni stagione, ogni mese, senza mai annoiarsi e sfruttando al meglio infinite potenzialità e possibilità della “Regione Verde d’Europa”, dal mare alla montagna.

“Domani iniziamo con l’autunno con una speciale puntata sulla Transiberiana d’Italia, poi passeremo all’inverno e così via. Chi guarderà gli episodi - conclude Valeria - vogliamo che prenda appunti e si goda l’Abruzzo proprio come noi”.





Ecco il trailer della nuova stagione di Pipì con Vista: