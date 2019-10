Politica, Forza Italia Lanciano rinnova il gruppo dirigente

Sarà presentato nelle prossime settimane il nuovo gruppo dirigente di Forza Italia Lanciano, riunito nella sera dello scorso 13 novembre per tracciare le linee guida e le prossime azioni.

"Il coordinamento cittadino di Forza Italia ha riunito un numeroso gruppo di professionisti, imprenditori, rappresentanti di varie attività commerciali, della scuola, della sanità, al fine di garantire alla città e al territorio della Frentania una migliore e più funzionale organizzazione del partito che assicurerà risposte sempre più concrete alle esigenze dei cittadini. - afferma il capogruppo FI in consiglio comunale, Graziella Di Campli - Da un confronto serrato ma costruttivo è emersa la necessità di dare vita in un equilibrato connubio tra esperienza e innovazione ad un gruppo dirigente animato dalla passione di sempre e la determinazione a mettere insieme tutte le risorse per sovvertire ad ogni livello istituzionale l’attuale situazione politica e garantire così al partito del presidente Silvio Berlusconi sempre maggiori consensi”.