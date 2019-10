Bando albero sostenibile, nessun partecipante, prorogato il termine

Non ha risposto ancora nessuno al bando indetto dall’Amministrazione comunale per la realizzazione di un albero di Natale ecosostenibile in piazza Plebiscito [LEGGI QUI] . E così l’assessorato alla Cultura ha deciso di prorogare il termine della scadenza al 19 novembre. La proroga vale sia per gli artisti che per gli sponsor interessati al progetto.

“E’ chiaro che dopo quanto accaduto lo scorso anno ed a tutto il polverono creatosi attorno all'albero, adesso ci sia un po' di ritrosia a partecipare. - commenta l’assessore alla Cultura, Marusca Miscia - Ma qualche “avvicinamento” c’è stato, per cui sono fiduciosa che entro il 19 novembre, avremo delle proposte interessanti”.

L’avviso è rivolto ad artisti, imprenditori, istituti scolastici, associazioni ed altri organismi pubblici o privati, anche in forma associata ed intende promuovere attività che possano contribuire a consolidare un modello culturale fondato sulla sostenibilità ambientale dell’intervento artistico.

Insomma, nonostante il bando sia aperto a tutti e miri a coinvolgere direttamente la cittadinanza, l’effetto “albero senziente” sembra inibire gli interessati alla partecipazione, probabilmente anche insieme al contributo economico diminuito rispetto allo scorso anno (da 5mila euro si è passati ai 3500, ndr).