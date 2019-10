Treglio, nella notte un furto e altri due tentativi. Caccia al ladro solitario

Due tentati furti e un furto, la scorsa notte a Treglio. “Ad essere presi di mira – dice il sindaco, Massimiliano Berghella – tre diverse abitazioni, probabilmente da uno stesso ladro solitario”.

Ignoti hanno cercato di entrare nell'abitazione di un avvocato, in contrada San Giorgio. Dopo aver inutilmente tentato di intrufolarsi in casa, i furfanti hanno spaccato il vetro della macchina dell'avvocato, una Bmw, da cui hanno rubato una borsa in pelle, da lavoro, una giacca ed altri effetti personali.

Sempre in contrada San Giorgio, probabilmente gli stessi, o lo stesso, hanno tentato di forzare la porta di casa di un imprenditore, titolare di un ingrosso di alimenti per animali. Le telecamere di sicurezza dell'abitazione hanno ripreso un uomo che armeggiava davanti al portone. E' scattato l'allarme, che ha messo in fuga il malvivente. Era circa mezzanotte.

Altro tentativo di furto, intorno alle 2.30, in via dei Sospiri, nella zona del cimitero, ai danni di un cittadino, la cui moglie, nel dormiveglia, ha sentito forzare il portone. La donna, armandosi di coraggio, si è avvicinata alla finestra e ha notato un uomo, incappucciato, con un cacciavite. Lei, urlando e chiedendo aiuto, si è avvicinata all'uscio e ha aperto di colpo la porta, la cui serratura era stata già in parte smontata. Per un attimo c'è stato il faccia a faccia con il ladro, che aveva il volto coperto e che, alla sua vista, se l'è data a gambe.

“I cittadini – dice Berghella – sono spaventati. I fatti sono stati già segnalati alle forze dell'ordine. Per quanto ci riguarda, l'amministrazione comunale sta lavorando da qualche anno al completamento della pubblica illuminazione, fattore di deterrenza per i ladri: nei prossimi mesi tutte le zone saranno coperte da questo servizio. Inoltre il Comune ha concorso ad un avviso pubblico del ministero dell'Interno, riguardante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, per la progettazione e realizzazione di impianti di videosorveglianza”.