Concorso pubblico per 2 istruttori direttivi socio-assistenziali

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 novembre l'avviso del Comune di Lanciano che indice il concorso pubblico, per esami e titoli, volto all'assunzione a tempo indeterminato e ad orario pieno, di 2 istruttori direttivi socio-assistenziali, categoria di accesso D - Settore Servizi alla Persona.

L'avviso in formato integrale e tutte le informazioni necessarie sono disponibili nella sezione Concorsi del sito istituzionale del Comune di Lanciano e in particolare all'indirizzo www.bit.ly/concorsoassistentesocialelanciano2018.

Anche il modello di domanda di partecipazione e l'avviso in formato integrale sono entrambi disponibili in formato cartaceo presso l'URP del Comune e in formato digitale nella sezione Concorsi del sito.

La scadenza per la presentazione delle domande come da avviso in Gazzetta Ufficiale è fissata il giorno 13 dicembre 2018.