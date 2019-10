In arrivo a dicembre i nuovi parcometri per pagare anche con carte e bancomat

Verranno montati i primi giorni di dicembre i nuovi parcometri, con nuove funzionalità, in tutti i parcheggi a pagamento della città. Si è infatti tenuta ieri la riunione programmatica tra l’amministrazione comunale, la Anxanum Multiservizi, gestore del servizio, e la ditta marchigiana che si è aggiudicata la gara proprio per i nuovi parcometri.

“I nuovi dispositivi saranno montati i primi di dicembre e daranno la possibilità agli utenti di pagare anche con carte di credito e bancomat. - spiega l’assessore a Mobilità e Traffico, Francesca Caporale - Con i nuovi parcometri sarà necessario inserire anche il proprio numero di targa per andare incontro alle esigenze di sicurezza dei cittadini e di quanti lamentano una eccessiva presenza di ‘parcheggiatori abusivi’. Saranno sostituiti tutti i 14 parcometri della città”.

La ditta sta valutando anche la possibilità di utilizzare un’app per rendere ancora più semplice parcheggiare in centro. “Non passerà molto tempo dall’installazione dei nuovi parcometri per la creazione dell’app - prosegue la Caporale - con cui sarà possibile pagare la sosta direttamente dal cellulare e prolungare la stessa anche a distanza grazie ad una notifica che avvertirà sul tempo che scorre. L'app sarà collegata ai tablet dati in dotazioni agli accertatori così, anche senza talloncino sul parabrezza, sapranno chi ha pagato e chi no”.

Tante le novità, quindi, ma ciò che resterà uguale, assicura l’assessore Caporale, saranno i costi per gli utenti.