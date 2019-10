Lanciano senz’acqua da stasera fino a domani mattina

A causa di lavori di manutenzione che dovranno essere eseguiti a Lanciano lungo via Dalmazia, verrà sospesa la normale erogazione idrica dalle 21 di stasera, 12 novembre, alle 6 di domani mattina.

Le zone e le vie interessate dal provvedimento sono: viale Cappuccini (da via Nicolino Trozzi), via Martiri IV Ottobre (da via Nicolino Trozzi), via Ferro di Cavallo, via Dalmazia (compreso le traverse), via Luigi De Crecchio (compreso le traverse), viale delle Rose, piazzale Stazione, via S.Spirito, via de Pasqua, via del Verde (compreso le traverse), via Don Minzoni (compreso le traverse), via De Titta, via per Fossacesia (compreso le traverse), via Mario Bianco, largo Mario Bianco, via Romagnoli, via F. Filzi, via C.Battisti, piazza Memmo, C.so Trento e Trieste (compreso le traverse), via del Mare (compreso le traverse) via Panoramica (compreso le traverse), Olmo di Riccio, le Contrade Santa Giusta, Serroni e Torre Sansone, corso Bandiera (compreso le traverse), via Duca degli Abruzzi, via Vittorio Veneto (compreso le traverse), via Monte Maiella, viale Rimembranze (compreso le traverse), piazza Unità d'Italia, via Rosato, via Piave, via del Ponte, via per Frisa, via Pescara, via del Feltrino, via Aventino e via del Sangro.

I tecnici della Sasi assicurano che il servizio sarà ripristinato entro l'orario previsto.