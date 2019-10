Mediterranea Saving Humans a Lanciano per parlare della sua attività di salvataggio

Venerdì 9 novembre, alle ore 17.30 nella sala convegni del Centro Servizi Culturali in via dei Frentani 30, Zona 22, Laboratorio Sociale Largo Tappia, Mercato Scoperto e USB introdurranno un incontro pubblico con i volontari della Mediterranea Saving Humans, la rete impegnata in attività di monitoraggio, testimonianza e salvataggio di vite umane nelle acque del mar Mediterraneo.

L'occasione sarà utile non solo per conoscere le motivazioni e le finalità che hanno spinto i volontari nel loro percorso di solidarietà e attivismo, ma anche le modalità tecniche con cui le attività di monitoraggio e salvataggio, per conoscere i numeri e dettagli aggiornati e reali sul tema dell'immigrazione nel nostro paese e in Europa, per illustrare le caratteristiche e gli effetti concreti del prossimo decreto sicurezza.