Ascom Abruzzo al Comune di Lanciano: "snobbate le nostre proposte"

“Snobbate dall'amministrazione comunale le nostre proposte per la città”. E' quanto fa presente l'associazione Ascom Abruzzo in una lettera inviata dal suo presidente, Angelo Allegrino, al sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, ad assessori e consiglieri comunali a seguito di ripetuti “no” o non risposte alle proposte messe in campo.

Allegrino, nel momento in cui il Comune ha emesso nuovi bandi in cerca di idee, collaborazioni e fondi per le prossime festività di Natale, nel proporre un Villaggio di Babbo Natale a propria cura, ricorda come lo scorso anno Ascom abbia presentato un progetto di tutto rispetto al Comune per le feste di Natale, progetto che non ha avuto alcun riscontro.

“Chi amministra una città vuole renderla migliore, più vivibile e viva oppure vuole farla perire piano piano come un malato terminale?”, chiede Allegrino nella lettera. E anche in altre occasioni, viene sottolineato, l'amministrazione Pupillo ha dimostrato “incapacità di collaborazione”, mentre la città – si legge nella lettera - “diventa sempre più brutta, povera e poco ospitale, grazie anche alle migliaia di multe e al sempre maggiore degrado”.

Ascom Abruzzo non risparmia però frecciate anche all'opposizione consiliare, blanda e inconsistente, stigmatizzando il suo “assordante silenzio che - dice la lettera - somigli tanto ad un silenzio assenso”. Ma c’è spazio anche per le critiche alla giunta. “Infine ci chiediamo se a Lanciano esista un assessore al Commercio e alla Viabilità, visto il caos dei due settori. - conclude Allegrino - Questi miei dubbi amletici verranno posti anche all’attenzione di qualche autorità giudiziaria che è pronta ad ascoltare chi veramente ama la città di Lanciano”.