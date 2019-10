Il canile di Lanciano si prepara ad affrontare l’inverno con i suoi 208 ospiti

L’inverno è alle porte e i volontari dell’associazione Quattrozampe Lanciano, gestore del canile comunale frentano in Villa Martelli, non vogliono farsi trovare impreparati e, oltre alla quotidiana e appassionata gestione del rifugio, si stanno preoccupando anche di fare manutenzione straordinaria, come la potatura degli alberi più grandi, per evitare i danni degli anni passati, dovuti alle forti piogge che spesso hanno causato anche pericolose frane.

E insieme alla quotidiana e amorevole cura dei 208 cani ospiti, i volontari sono ora alle prese anche con la preparazione della domanda per partecipare al bando europeo indetto dal Comune di Lanciano per la nuova gestione della struttura [LEGGI QUI], purtroppo non senza difficoltà.

Ma in attesa della chiusura della gara, il prossimo 14 novembre, tante sono le attività messe in piedi da Quattrozampe Lanciano, come la raccolta alimentare di oggi, sabato 3 novembre, nel centro commerciale Lanciano, per raccogliere un po’ di cibo per i cani ospiti del rifugio comunale, soprattutto i più vecchietti.