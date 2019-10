Maxi simulazione emergenza, il Comune attiva il Centro Operativo

Il sindaco di Lanciano ha attivato il Centro Operativo Comunale per la grande esercitazione di soccorso [LEGGI QUI] prevista nell'ambito del Piano delle maxi emergenze sanitarie della Regione Abruzzo che si terrà domani, domenica 28 ottobre, a partire dalle ore 8.30, nel deposito ferroviario della Sangritana in località Torre della Madonna di Lanciano.

Alle 9 sarà simulato un grande incidente ferroviario tra un treno passeggeri e un convoglio merci che trasporta materiale infiammabile, con oltre 100 persone coinvolte tra morti e feriti. Il COC è costituito in via Spoltore, zona artigianale Villa Martelli per assicurare nell'ambito del territorio comunale supporto all'esercitazione.

Sono state attivate le funzioni Tecnica, Pianificazione, Volontariato e Strutture Operative locali e viabilità.