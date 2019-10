Pannelli ztl di Borgo e Lancianovecchia a controllo

Dopo il guasto tecnico a cause delle forti piogge di lunedì scorso del pannello del varco ztl in via Fieramosca, a controllo tutti i 7 pannelli ztl nei quartiere Borgo e Lanciano.

Un’operazione quasi di routine per la ditta incaricata che, dopo il problema dovuto alla pioggia torrenziale, ne ha approfittato per controllare tutti i varchi ed effettuare un aggiornamento sugli stessi.

“Durante i lavori, i tecnici hanno provveduto a spegnere i pannelli interessati, ovviamente non tutti contemporaneamente. - spiega l’assessore a Mobilità e Traffico, Francesca Caporale - I controlli alla zona di Lancianovecchia erano già terminati questa mattina, mentre nel quartiere Borgo le operazioni di aggiornamento si sono concluse nel primo pomeriggio”.

Tutto nella norma, quindi, e ztl e pannelli regolarmente attivi.