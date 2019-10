Il santuario di Sant’Antonio di Padova dona reliquia del santo alla parrocchia frentana

“Come parroco di questa comunità vi annuncio una gioia grande”. Così padre Francesco Concato, giovane parrocco della parrocchia di Sant’Antonio di Lanciano, ha annunciato su Facebook l’arrivo di una reliquia del santo, proprio dal santuario padovano.

“In quest’estate in maniera molto riservata abbiamo fatto richiesta al santuario di Padova di avere una reliquia del corpo di Sant’Antonio. - spiega il parroco - Martedì 16 ottobre ci è arrivata la notizia che i frati del santuario, custodi delle spoglie mortali del santo padovano, regaleranno alla nostra parrocchia una reliquia di primo grado Massa Corporis di Sant’Antonio che rimarrà patrimonio di questo luogo per sempre e diventerà un dono da custodire e amare come segno della vicinanza misericordiosa che Dio ha attraverso i suoi santi”.

Un annuncio importante e gioioso per l’intera parrocchia, la più grande di Lanciano, dato anche domenica scorsa, durante la messa mattutina. “Organizzeremo quindi nei primi mesi dell’anno 2019 un pellegrinaggio di due giorni a Padova, presieduto dal vescovo di Lanciano-Ortona, e in maniera solenne riporteremo in terra frentana la reliquia. L’arrivo - conclude - della reliquia sarà caratterizzato da una giornata di festa qui in parrocchia".